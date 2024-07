NEGÓCIOS

Feira movimenta mais de R$ 540 milhões durante três dias em Salvador

Cerca de 180 expositores de diferentes segmentos participaram dos três dias de evento

Da Redação

Publicado em 12 de julho de 2024 às 20:01

SuperBahia 2024 Crédito: Divulgação

A SuperBahia 2024 encerra, nesta sexta-feira (12), sua 13ª edição, com o marco de movimentação da ordem de R$ 540 milhões na geração de negócios, 20% a mais em relação ao ano passado. Promovida pela Associação Baiana de Supermercados (Abase), a maior feira do varejo de alimentos do Norte/Nordeste teve a participação de 180 expositores de diferentes segmentos.

O evento, iniciado na última quarta-feira (10), no Centro de Convenções Salvador, contou com a presença de diversas autoridades, como o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis, além de profissionais, empresas e especialistas nacionais e estrangeiros em um ambiente propício para negócios, inovação e networking.

“Esta foi, sem dúvida, a maior edição da SuperBahia, que contou com a participação de 180 expositores de diversos segmentos e promoveu a capacitação do pequeno e do médio varejista. Este encontro foi um momento especial para estabelecer parcerias estratégicas, compartilhar conhecimento e oportunidades de negócios”, afirma a presidente da Abase, Amanda Vasconcelos.

Capacitação

Nesta sexta-feira, pela manhã, mais de 150 supermercadistas que integraram as caravanas do interior participaram do workshop sobre a importância do associativismo para o pequeno e médio varejo, a fim de desenvolver o setor, criando relação com as cidades do interior baiano e contribuindo com o crescimento dos pequenos empreendimentos.

Para o superintendente da Abase, Mauro Rocha, a edição de 2024 do SuperBahia conseguiu um bom desempenho, superando desempenhos anteriores. “Ao longo dos três dias passaram muitos supermercadistas, transformadores na área de food service, donos de restaurantes, hotéis e bares. A diretoria da Abase está muito feliz com os resultados alcançados, porque conseguiu entregar uma feira maior e melhor, com faturamento maior e retorno para quem atua no setor”, afirma.

Parcerias e Networking

Para o diretor Comercial da Bracell Papéis, Ricardo Cunha, todas as expectativas da empresa não apenas foram alcançadas com exito, mas também superadas. “Foi uma excelente estreia. Neste primeiro ano, a gente conseguiu atingir todas as nossas metas e expectativas, além de fazer negócio com empresários da Bahia e de outros estados. Com certeza é um evento que vai ficar no calendário da Bracell Papéis para os próximos anos”, conta.

Segundo o diretor de Autosserviço do Grupo Petrópolis, Denis Hesz, levar o universo das marcas para a SuperBahia foi uma oportunidade para o Grupo criar novas relações com cliente e apresentar todas as novidades do portfólio. "Nosso estande foi um ponto de encontro crucial para nossos times de trade e comercial, que estavam empenhados em fazer desta uma edição histórica do Grupo Petrópolis. Parabenizamos o evento por toda a organização”, elogia.

Para o diretor sênior de Vendas Norte e Nordeste da PepsiCo, Fábio Henrique, as duas regiões são estratégicas para a PepsiCo. "Estamos constantemente reafirmando essa importância com investimentos crescentes e inovações nos nossos produtos. Temos crescido de forma acelerada e com impactos positivos mensuráveis que buscamos proporcionar ano a ano nessas regiões, sobretudo com novos empregos e desenvolvimento", ressalta o gestor.