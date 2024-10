MINHA CASA MINHA VIDA

Feirão da Casa Própria oferece imóveis com parcelas a partir de R$ 399

Evento ocorre nos dias 1, 2 e 3 de novembro

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 19:45

Nos dias 1, 2 e 3 de novembro, ocorre mais uma edição do Feirão da Casa Própria, no terceiro piso do Shopping da Bahia, em Salvador, a partir das 9h.

O feirão é voltado para o Programa Minha Casa Minha Vida e é organizado pela AeF Pop Imobiliária. O evento oferece mais de três mil unidades, disponíveis para pronta moradia ou venda na planta, com parcelas a partir de R$ 399, para famílias com renda mínima de R$ 1.600.

As opções estão localizadas em bairros como Piatã, Jardim Armação, Avenida Paralela (próximo ao Alphaville II), Sussuarana, Pirajá, Cajazeiras e Pau da Lima, além de áreas na BR-324, Lauro de Freitas, Camaçari e Abrantes. Para famílias com renda máxima permitida pelo programa e que buscam realizar um maior investimento, também estão disponíveis unidades de valor mais elevado, em localidades como o Rio Vermelho.

Voltada para famílias que desejam adquirir moradia própria, a edição oferece casas e apartamentos de 2 quartos em condomínio fechado, com suíte, piscina e varanda. O evento conta com a participação de grandes construtoras, como Construtora Tenda, MRV, Pejota Empreendimentos e Direcional, e é financiado pela Caixa Econômica Federal. A Leroy Merlin também é parceira do evento, premiando os clientes com vales-compras.

A iniciativa conta com a presença de representantes da Caixa Econômica Federal para agilizar o processo de análise de crédito e esclarecer dúvidas sobre o uso de benefícios como o FGTS. Também há contadores para auxiliar na declaração do imposto de renda. Além disso, algumas construtoras oferecem isenção de documentação, dependendo da renda do cliente.