LIMPA NOME

Feirão da Serasa segue até o dia 29 de novembro; Bahia é o estado do NE com mais endividados

A partir desta segunda-feira (4), agências dos Correios estarão abertas para o serviço

Não haverá cobrança de taxas ou custos adicionais. “Nunca fizemos uma operação desse tamanho em parceria com os Correios. São especialistas da Serasa espalhados por todo o Brasil contando com a capilaridade das agências dos Correios”, afirma Aline Maciel, gerente da Serasa. “Queremos possibilitar que muitos brasileiros possam negociar as suas dívidas e combater a inadimplência no país, que atinge mais de 72,6 milhões de brasileiros.”