SEMANA MINHA CASA, MINHA VIDA

Feirão de imóveis terá descontos de até R$ 55 mil até domingo (26)

Mais de dois mil imóveis estarão entre as opções

Da Redação

Publicado em 21 de maio de 2024 às 18:02

Minha Casa Minha Vida Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Mais de dois mil imóveis estarão entre os descontos da Semana Minha Casa, Minha Vida que começa nesta quarta-feira (22) e segue até domingo (26) na sede da IMOB - Inteligência Imobiliária, na Avenida Paralela (Rua Luiz Eduardo Magalhães, s/n, entrada antes do Parque de Exposições). O feirão funciona das 7h às 20h e terá descontos de até R$ 55 mil, além de condições exclusivas e assessoria bancária gratuita com a possibilidade de aprovação do crédito na hora após apresentar a documentação necessária (documento de identificação, comprovante de endereço e de renda).

Os apartamentos oferecidos no feirão integram o programa do Governo Federal em áreas como Paralela, Piatã, Areia Branca, Boca da Mata, Cajazeiras, Cabula, Marechal Rondon, Valéria, Sussuarana, Pau da Lima, Vila Canária e Pirajá.

A segunda edição do evento reúne nove incorporadoras com empreendimentos em fase de construção ou na planta. Gráfico, Tenda, MRV, PEJOTA, CONTRIX, Direcional, LSN, 3i e Concreta vão levar catálogos de produtos que incluem opções de 1 ou 2 quartos e com lazer completo.

É necessário ficar atento também aos limites do imóvel a ser comprado. No caso dos clientes enquadrados nas faixas 1 e 2 do programa, os imóveis têm os limites de R$ 255 mil, em Salvador; R$ 225 mil, em Lauro de Freitas e Camaçari. Clientes da faixa 3, com renda familiar bruta de R$ 4.400,01 até R$8 mil, o limite do imóvel é de R$ 350.000 em todo o território nacional.

O número de unidades negociadas pelo Minha Casa Minha Vida (MCMV) aumentou 52% no primeiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

FGTS Futuro

Lançado pela Caixa Econômica Federal em abril, o FGTS Futuro dará uma vantagem para aqueles que foram aproveitar as ofertas do feirão. A operação pode ser utilizada para contratações de financiamentos habitacionais e está disponível para aqueles com renda de até R$2.640, para aquisição de imóveis novos e usados pelo programa de habitação do Governo Federal.

O FGTS Futuro poderá ser utilizado pelo titular da conta vinculada do FGTS, que deverá autorizar, no ato da contratação do crédito habitacional, a realização da caução dos créditos disponíveis nas contas do fundo, por um prazo de 120 meses. A autorização poderá ser feita diretamente pelo aplicativo FGTS.

Para os clientes que tiveram a parcela reduzida por algum comprometimento de renda, o FGTS futuro ajuda a melhorar o potencial do cliente de financiamento. A nova modalidade junta-se à anterior que já possibilita o cliente a utilizar o saldo do fundo de garantia como entrada.

Serviço

Semana Minha Casa, Minha Vida

Quando: 22 a 26 de maio

Horário: 07h às 20h