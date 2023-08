Feirão em Salvador terá seminovos a partir de R$ 29 mil; confira

Quem busca um carro seminovo terá a oportunidade de comprá-lo desta sexta-feira (4) ao domingo (6), quando acontecerá a 17ª edição do feirão 'Duelo dos Seminovos', no estacionamento do hipermercado Carrefour Iguatemi, na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador.



Realizado pela Associação de Revendedores de Veículos Seminovos da Bahia (Assoveba), o evento terá a presença de 18 revendedoras de seminovos associadas, que vão oferecer mais de mil automóveis nacionais e importados, com preços que variam de R$ 29,9 mil a R$ 250 mil.