NEGOCIAÇÃO NOS CORREIOS

Feirão Limpa Nome: Bahia é o 3º estado com mais buscas por atendimento

Mutirão segue até a próxima segunda-feira (31); confira serviço

Tharsila Prates

Publicado em 25 de março de 2025 às 17:32

Feirão Serasa Limpa Nome Crédito: Divulgação/ Serasa

O Feirão Serasa Limpa Nome segue até a próxima segunda-feira (31). Desde o início da operação, em 24 de fevereiro, já foram registrados mais de 100 mil atendimentos nas unidades dos Correios de todo país. Paraná, São Paulo e Bahia são os estados com maior busca por regularizar as questões financeiras. Na Bahia, foram realizados 10.809 atendimentos até o último sábado (22).>

A iniciativa oferece descontos de até 99%, parcelamentos flexíveis em até 72 vezes e ainda a possibilidade de limpar o nome e elevar a pontuação de crédito (Serasa Score) na hora. Promovida pela Serasa, a ação conta com o apoio dos Correios e da Febraban e com a participação de 1.456 empresas de todo o país.>

Entre as empresas parceiras estão bancos, financeiras, comércio varejistas, concessionárias de água e energia, operadoras de telefonia e seguradoras dispostas a oferecer facilidades para quem deseja regularizar os débitos neste início de ano.>

Interessados podem fechar acordos e imprimir os boletos de quitação em qualquer uma das 10 mil agências da estatal. Os endereços e horários de funcionamento das agências pode ser conferido aqui.>

O titular da dívida deve apresentar um documento com foto para analisar as ofertas disponíveis, escolher quais débitos deseja quitar e decidir entre pagamento à vista ou parcelado, de acordo com o orçamento atual. Todo o atendimento é realizado sem custo adicional.>

“Em mais essa parceria com a Serasa, reforçamos o compromisso de facilitar o acesso a serviços essenciais. Com a capilaridade da nossa rede, estamos viabilizando o atendimento presencial para aqueles que preferem um canal físico. Esta é uma iniciativa que impacta diretamente a vida das pessoas, ajudando-as a recuperar crédito e a replanejar o futuro com mais segurança”, afirmou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.>

Além do Feirão, os Correios mantêm parceria com a Serasa por meio do serviço Limpa Nome, disponível na rede de agências desde 2020.>

Serviço:>

O quê: Atendimento presencial ao consumidor nos Correios>

Quando: Até dia 31 de março de 2025>