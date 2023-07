Feirão em São Cristóvão oferece mais de 200 vagas de emprego e estágio

A unidade Grau Educacional São Cristóvão, em Salvador, promove um feirão nesta quarta-feira (5) com oportunidades para quem busca se colocar ou recolocar no mercado de trabalho. Será a Feira de Empregabilidade, com mais de 200 vagas de emprego e estágio. O evento será das 9h às 15h, na própria unidade, localizada na Av. São Cristóvão, 1100.



Com entrada gratuita, a ação conta com serviços para população. Entre as atividades estão aferição de pressão, teste de glicemia e palestras.