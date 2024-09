LIMPE O NOME

Feirão para pagamento de dívidas de banco em Salvador vai oferecer até 98% de Salvador

Consulta financeira estará na capital baiana para ação nesta terça, no Pelourinho

Da Redação

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 17:12

Consultora financeira Mila Gaudêncio Crédito: Divulgação

Um feirão para pagamento de dívidas do will bank vai oferecer descontos de até 98%, além de premiações, até o dia 17 de outubro. Salvador terá uma ação presencial nesta terça (24). Recife e Fortaleza também receberão ações do Feirão Bicho Pegou, como foi batizada a iniciativa.

A ação vai contar com presença da consultora financeira Mila Gaudêncio, economista especialista em Controladoria e Gestão Estratégica de Negócios com mais de 15 anos de experiência em áreas de estratégicas em multinacionais. O evento em Salvador será no Largo do Terreiro de Jesus, no Pelourinho, das 8h às 20h.