OPORTUNIDADE

Feirão reúne mais de 3 mil apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida; descontos vão até R$ 55 mil

Imóveis custam até R$ 350 mil e evento prossegue até domingo (18)

Larissa Almeida

Publicado em 15 de agosto de 2024 às 05:15

3ª edição da Semana Minha Casa, Minha Vida Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Quem tem o sonho de sair da casa dos pais, juntar as escovas de dentes com a pessoa amada ou simplesmente ter um espaço próprio se depara com o desafio de buscar o imóvel ideal para chamar de lar. Os baianos que estão nesse processo e querem avaliar as opções que cabem no bolso vão ter até domingo (18) para visitar a 3ª edição da Semana Minha Casa, Minha Vida (MCMV), evento que reúne, em Salvador, mais de 3 mil apartamentos aptos para a compra através do programa do Governo Federal, com descontos de até R$ 55 mil e valores que variam entre R$ 184 mil e R$ 350 mil.

Com início na manhã desta quarta-feira (14), o feirão realizou quatro vendas em menos de sete horas de operação, na sede da Imob – Inteligência Imobiliária, na Rua Luís Eduardo Magalhães. A expectativa é de que, até o final dos cinco dias de negociações, 4 mil pessoas visitem o espaço e 120 vendas sejam realizadas.

Entre os clientes que já fecharam negócio, a escolha foi por apartamentos que oferecem qualidade de vida, conforme conta Nane Brandão, organizadora do evento. “O que eles querem é dignidade. Para isso, os empreendimentos estão cada vez mais modernos: tem piscina, quadra, varandas e suítes. Teve uma melhoria no nível dos imóveis, de modo geral”, afirma Nane.

Segurança

Na companhia da esposa e do filho, o microempreendedor Edson Pereira, 44 anos, esteve no feirão à procura de um imóvel novo por conta da insegurança que sente em Itinga, Lauro de Freitas. “Nós buscamos um apartamento que nos dê conforto. Não precisa ser um lugar chiquérrimo. O alvo principal da nossa busca é a segurança e a qualidade de vida. Nós não temos mais a liberdade em alguns bairros devido ao crescimento da violência, então queremos buscar outros ares. De preferência, um local com dois quartos, situado na Estrada do Coco”, fala.

O casal formado por Matheus Castro e Bruna Santos, ambos com 27 anos, estavam avaliando as opções para o lar após o casamento. Sem lista extensa de requisitos, Matheus conta que os dois estavam atrás, sobretudo, da realização do sonho da casa própria. “A preferência é por um local com dois quartos, mas não tem preferência se for condomínio, casa ou apartamento. Nossa primeira opção é um lugar em Salvador, mas se for na região metropolitana também está valendo. O que queremos mesmo é essa conquista do nosso lar”, frisa.

Ofertas

O evento reúne oportunidades com investimento a partir de R$ 184 mil, como é o caso dos apartamentos com um e dois quartos no condomínio Seletto, situado no bairro do Jardim das Margaridas. O empreendimento é da construtora Sertenge.

Pela construtora Concreta, a oferta mais atrativa é a do Top Club Residencial, um empreendimento de dois quartos, varanda, áreas de lazer decoradas, academias equipadas e isolamento acústico, situado no antigo Golf Club, no bairro de Vila Canária. As unidades podem ser adquiridas a partir de R$ 285 mil, mas há descontos de até R$ 20 mil.

“Nós parcelamos o saldo da entrada em até 36 vezes, aceitamos FGTS como entrada e financiamos em até 90% o valor do imóvel. Se for pelo programa Minha Casa, Minha Vida, os juros variam entre 6% e 7%. Se for pelo financiamento do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), a porcentagem de juros cresce para 9,9%. A vantagem é que ele é um imóvel que atende todos os públicos. O solteiro que tem uma renda fixa a partir de R$ 4,4 mil já consegue comprar”, diz Letícia Carvalho, coordenadora da Imob e do Top Clube Residencial da Concreta.

Voltados para famílias com renda média a partir de R$ 2,3 mil, os imóveis da construtora Gráfico Empreendimentos custam entre R$ 199,8 mil e R$ 220 mil, mas é possível obter descontos de até R$ 6 mil pela própria empresa, além do desconto do MCMV. “Nós temos, em Salvador, o Duo Reserva Tangará, um apartamento com infraestrutura de lazer completa em Cajazeiras, que conta com unidades no térreo e no quarto andar. Temos oferta de até R$ 5,5 mil de desconto. Em Camaçari, temos o Duo Residencial das Árvores, um empreendimento de casas com dois quartos, infraestrutura completa de lazer e vaga de estacionamento. Nele, temos até R$ 6 mil de desconto”, descreve Uilma Leão, coordenadora da Gráfico Empreendimentos.

A escolha pelas localidades dos empreendimentos da construtora levou em consideração a demanda do público e as necessidades de expansão da empresa. “Cajazeiras tem dimensões de uma cidade, então é um bairro que pretendemos abranger um público que quer ter mais qualidade de vida e algo mais intimista para o seu familiar. Já Camaçari é uma região que estávamos precisando de lançamentos, então pensamos na cidade como um lugar para as pessoas descansarem e terem seu refúgio ali no final de semana”, esclarece Uilma Leão.

Outras oportunidades de imóveis são oferecidas pela Direcional. Com 80% das unidades vendidas, o Conquista Estrada do Coco, avaliado em R$ 195 mil, tem apartamentos com um e dois quartos, no bairro de Abrantes, em Camaçari. O empreendimento é localizado em um condomínio clube com infraestrutura completa, que conta com área Garden, piscina adulta e infantil, salão de festas, quadras poliesportivas e outras opções de lazer.

“Escolhemos Abrantes porque é uma região pouco explorada. Tem um bairro que está crescendo e nós precisávamos dar uma moradia adequada. Temos projeto de vários condomínios e a pretensão de fazer um bairro planejado”, declara Geyssa Bello, coordenadora comercial da Direcional.

Às margens da BR-324, próximo de onde está previsto o funcionamento da nova Rodoviária, o Conquista Salvador oferece as mesmas condições do Conquista Estrada do Coco, mas com valores mais acessíveis. “Pessoas com renda superior a R$ 1,8 mil já conseguem comprar um apartamento nesse condomínio”, complementa Geyssa.