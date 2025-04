TRANSPORTE

Feriadão: travessia Salvador-Mar Grande ganha reforço da lancha Dandara dos Palmares

A operação especial, que começa nesta quinta-feira (17) e segue até 22 de abril, contará com 15 embarcações

Carol Neves

Publicado em 16 de abril de 2025 às 11:03

Dandara dos Palmares vai reforçar frota Crédito: Divulgação

A travessia Salvador-Mar Grande ganhou um reforço em sua frota para atender à demanda dos feriados da Semana Santa e Tiradentes. A embarcação "Dandara dos Palmares", com capacidade para 316 passageiros, foi reintegrada ao sistema após duas semanas de manutenção programada. O trabalho incluiu jateamento e limpeza do casco, pintura completa, além de revisão dos sistemas elétrico, hidráulico e de propulsão. >

A operação especial, que começa nesta quinta-feira (17) e segue até 22 de abril, contará com 15 embarcações - 10 lanchas e cinco catamarãs - nas rotas Salvador-Mar Grande e Salvador-Morro de São Paulo. A iniciativa é coordenada pela Astramab (Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia). >

Jacinto Chagas, presidente da Astramab, destacou o compromisso com a manutenção preventiva: "Os dois sistemas passaram todo o Verão atendendo sempre com capacidade total da frota, oferecendo serviço seguro, com horários pontuais e de qualidade". A "Dandara dos Palmares", operada pela Vera Cruz Transporte Marítimo, possui 26 metros de comprimento e dois motores de 360cv cada. >

Nesta quarta-feira (16), o fluxo na travessia Salvador-Mar Grande permanece tranquilo, com embarque imediato nos terminais Náutico da Bahia e Marítimo de Vera Cruz. Oito embarcações realizam viagens a cada meia hora desde as 5h, com última saída de Mar Grande às 18h e de Salvador às 19h30. >

Já a travessia Salvador-Morro de São Paulo registra grande procura, especialmente por turistas. Cinco catamarãs operam com lotação completa, com saídas de Salvador às 8h30, 9h, 10h30 e 14h30, e retornos às 11h30, 12h30, 14h e 15h. >

Tarifas:>

Salvador-Mar Grande: R$ 10,50 (dias úteis) e R$ 13,50 (domingos/feriados) >

Mar Grande-Salvador: R$ 8,60 (dias úteis) e R$ 11,60 (domingos/feriados) >

Salvador-Morro de São Paulo: R$ 151,81 >

Morro de São Paulo-Salvador: R$ 138,71 >