A vacinação de rotina contra Covid-19 e gripe estará suspensa em Salvador nesta quarta-feira (15) devido ao feriado do Dia da Proclamação da República. Os atendimentos serão retomados em toda rede municipal na próxima quinta-feira (16).



O esquema com locais de vacinação, público alvo e horários dos próximos dias úteis pode ser conferido no site da Secretaria de Saúde de Salvador.