Ferreira Costa anuncia terceira loja na Bahia; saiba onde

A Ferreira Costa completa 15 anos na Bahia. Prestes a inaugurar a segunda loja em Salvador, no bairro dos Barris, o home center anunciou a compra de um terreno em Lauro de Freitas para a construção de uma terceira unidade no estado. Além disso, a marca tem o projeto de erguer um centro de distribuição na capital baiana.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (21) pelo gerente geral da marca, Pedro Souto. Procurada pelo Alô Alô Bahia, a Ferreira Costa não comentou sobre tamanho do terreno, localização e previsão de início das obras das unidades.

A segunda loja em Salvador, de três pavimentos, chama atenção pela grandiosidade, com área total de mais de 56.000m², sendo 10.500m² para vendas e mais de 11.500m² de área de depósito. A construção da unidade nos Barris tem gerado empregos. Do início da construção à abertura da unidade, prevista para início de 2024, terão sido criadas mais de 1.500 vagas de trabalho, de acordo com a marca.