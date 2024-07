QUALIFICAÇÃO

Ferreira Costa oferece cursos gratuitos durante mês de julho

Projeto Clube do Profissional retorna com cursos voltados para a construção civil e empregabilidade

“O Clube do Profissional é um projeto forte e consolidado, e de muita utilidade para os profissionais que desejam se atualizar. Nossa expectativa é que haja grande adesão do público”, destaca o gerente geral da unidade, Edgar Barros.

Para o público interessado em participar das ações, basta acessar o Sympla, pesquisar pelo curso desejado e realizar a inscrição e comparecer ao Auditório do home center no dia com um documento com foto. As vagas são limitadas.