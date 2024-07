'SIM AO AMOR'

MP realiza união de 28 casais LGBT+ nesta sexta em Salvador

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) realiza na próxima sexta-feira (12) a união civil de 28 casais LGBTQIAPN+. O evento "Sim ao Amor" será realizado na sede do órgão, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, a partir das 9h.

Realizado pelo MPBA através dos projetos institucionais ‘MP+ Diverso’ e ‘Viver com Cidadania’, o ‘Sim ao Amor’ conta com o apoio do Grupo Qualivida, da Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado da Bahia (Arpen-BA), da residência de idosos Abrigo do Salvador, da Comissão LGBTQIA+ do Poder Judiciário da Bahia (PJBA), da Ana Portuguesa Decoração e da Uber.