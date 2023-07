Ferreira Costa oferece mais de 500 vagas de emprego nas duas lojas de Salvador

Ferreira Costa vai inaugurar loja nova em Salvador. Crédito: Divulgação

O Home Center Ferreira Costa informou nesta terça-feira (4) que aproximadamente 550 vagas de emprego estão abertas, tanto para a nova unidade do bairro dos Barris, que será inaugurada entre o fim desse ano e o início de 2024, quanto para a unidade da Avenida Paralela. Os empregos disponíveis são para profissionais de níveis superior e médio. A grande novidade é a abertura de 48 vagas para pessoas com deficiência (PCD’s).



Interessados em participar do processo seletivo, precisam acessar o site https://carreiras.ferreiracosta.com/. “Diversas entrevistas estão sendo realizadas, e cerca de 80 contratações já foram feitas. Ainda temos vagas para serem preenchidas”, diz a coordenadora de Recursos Humanos de Expansão, Michelle Oliveira.

No link, todas as vagas abertas contam com descrição e área de inscrição. Para os profissionais com deficiência que querem ingressar no mercado de trabalho, basta escolher o cargo, preencher os dados necessários e enviar a candidatura. “Vamos destinar para PCD’s aproximadamente 40 vagas na unidade dos Barris, e oito, com início imediato, para a loja da Paralela”, acrescenta a coordenadora.