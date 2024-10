TRAVESSIA

Ferry-boat de Salvador tem fila intensa e espera acima de 4h

Em Itaparica, estimativa é de "pouca fila"

Da Redação

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 07:46

Fila ferry-boat ultrapassou as quatro horas Crédito: Marina Silva/CORREIO

A fila do Ferry-boat de Salvador registra um fluxo intenso na manhã desta quinta-feira (24). A espera no embarque de veículos é superior a 4h de espera e está classificada como "muito intensa". As informações são do Filômetro da Internacional Travessias Salvador (ITS), que gerencia o sistema.

Já no Terminal Bom Despacho, em Itaparica, há pouca fila. A previsão de espera é de 60 a 90 minutos para o embarque.

Ao todo, apenas três embarcações estão operando. São elas: FB Anna Nery, com capacidade para 618 pessoas e 55 veículos, Maria Bethânia, para 793 passageiros e 40 veículos, e Rio Paraguaçu, com 789 passageiros e 40 transportes com carga.