Ferry-boat ultrapassa 4h de espera em Itaparica; confira movimentação

Quatro embarcações estão operando

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 10:02

Fila ferry-boat ultrapassou as quatro horas Crédito: Marina Silva/CORREIO

O Dia do Comerciário causa um fluxo intenso na fila de veículos do Ferry-boat em Itaparica na manhã desta segunda-feira (21). A espera para embarque já supera 4h e está com sinal vermelho - significa fluxo muito intenso no Terminal Bom Despacho. Já em Salvador, a espera é de 60 a 90 minutos, com pouca fila.

Ao todo, quatro embarcações estão operando. São elas: FB Anna Nery, com capacidade para 618 pessoas e 55 veículos, Maria Bethânia, para 793 passageiros e 40 veículos, Pinheiro, para 800 pessoas e 40 carros, e Rio Paraguaçu, com 789 passageiros e 40 transportes com carga.

As informações são do Filômetro da Internacional Travessias Salvador (ITS), que gerencia o sistema.

O feriado também alterará os horários de funcionamento de alguns estabelecimentos e serviços em Salvador e Região Metropolitana. Lojas e quiosques associados ao Sindicato do Comerciário não poderão funcionar, mas operações que possuem acordos individuais firmados com sindicatos de outras categorias estão autorizadas a funcionar de forma opcional.

SHOPPINGS

Shopping da Bahia

Lojas e lojas âncoras: fechadas

Alimentação / restaurantes: 12h às 22h

Lazer: 12h às 22h

Bancos: horário convencional

Clivale: 7h às 21h

Bodytech: 06h às 22h, com acesso exclusivo pelo Estacionamento D5

Cinemas: Conforme programação no site

Playland: 12h às 22h

Arena Real Brasil: 09h às 22h

Salvador Shopping

Smart Fit: 5h às 23h

Clivale e Novamed: a partir das 6h30

Espaço Gourmet e Restaurantes do G1: a partir das 11h30

Alimentação, lazer, salões de beleza, operações de estética e farmácias: 12h às 21h

Cinema: 13h às 22h

Lojas, quiosques e Bompreço: fechados

Salvador Norte Shopping

Clínicas Clivale: 7h às 19h

Smart Fit: 5h30 às 22h

Caixa: 10h às 16h

Alimentação, farmácias, salões de beleza e lazer: 12h às 22h

Cinema: 13h às 22h

Circo Maximus: sessões 16h e 18h

Lojas e quiosques: fechados

Shopping Bela Vista

Praça de Alimentação, farmácias e áreas de lazer: 12h às 21h

Lojas, quiosques, lojas âncoras e supermercado GBarbosa: fechados

Cinépolis: Conforme programação no site

SAC: Conforme horário no site

Alpha Fitness: Conforme horário no site

Centro Médico Bela Vista: Conforme horário no site

Shopping Barra

Lojas: fechadas

Praça de Alimentação e lazer: 12h às 20h

Drogaria São Paulo, Drogasil e Pague menos (L1 e L4): 12h às 20h

Tivoli e Bambuzal: 12h às 20h

Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma: a partir das 12h

Cinema: Conforme programação no site da UCI Orient

Shopping Itaigara

Loja Espaço Laser: 10h às 17h

Banco do Brasil: 10h às 16h

Trevi, Terraço Natura, Ô de casa e Subway: 11h às 15h

Demais lojas e quiosques: fechadas

Entrada para pedestres pelo acesso lateral da portaria principal, das 09h às 17h

Estacionamento apenas no G1

Shopping Paseo

Lojas e quiosques: fechados

Youplay: fechado

Restaurantes: a partir das 12h

Sala de Arte: Conforme programação no site

Alpha Fitness: Conforme horário no site

Shopping Paralela

Praça de Alimentação, atrações de lazer e farmácias: 12h às 21h

Lojas e supermercado: fechados

Cinema: Conforme a programação no site

Shopping Center Lapa

Lojas e quiosques: fechados

Praça de alimentação: 11h às 19h.

Shopping Piedade

Lojas vinculadas ao Sindicato dos Comerciários: fechadas

Estabelecimentos de alimentação: fechados

Caixa Econômica: 10h às 16h

Academia Smart Fit: 6h às 22h

Clínica Seta: 7h às 19h

Boulevard Shopping Camaçari

Lojas, cartórios, SAC, lotérica e Epic Arena: fechados

Espaçolaser, Clínica Nob, Drogaria Rede Bem, WeLav, Mais1.Café e Vêéle: 9h às 21h

Praça de alimentação, Magic Games, Clubinho da Criança e Cia e Circuito Unicórnio: 12h às 21h

Smart Fit: 8h às 14h

Clubinho Criança e Cia: 12h às 21h

Dipuã: a partir das 16h

Cinema: Conforme programação no site

Parque Shopping Bahia

Lojas e quiosques do centro comercial: fechados

Praça de Alimentação e opções de lazer: 12h às 21h

Alameda Gourmet: 12h às 22h

LOJAS, MERCADOS E SUPERMERCADOS

Ceasa

Fechada

RedeMix

Fechado

Mercado do Ogunjá

6h às 13h (fechamento antecipado)

Mercado de Paripe

6h às 14h (fechamento antecipado)

Mercado das Sete Portas

6h às 13h (fechamento antecipado)

Mercado do Rio Vermelho

7h às 16h (fechamento antecipado)

Ferreira Costa

Unidade Barris: fechada

Unidade Paralela: fechada

BANCOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

8h às 18h

SAC

Unidades Cajazeiras, Comércio, Periperi, Pituaçu e Candeias: abertas

Unidades Barra, Bela Vista, Shopping da Bahia, Salvador Shopping, Liberdade, Pau da Lima, Uruguai, Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho: fechadas

Carreatas do SAC Móvel estarão funcionando nos municípios de Cachoeira, Morpará e Lapão

Bancos

Funcionamento regular, padrão de 10h às 16h, sujeito a alterações de cada agência

Correios

8h às 17h30 (funcionamento normal)

INSS

Unidade SAC Salvador Shopping: fechada

Outras unidades: 7h às 13h

TRANSPORTE PÚBLICO

CCR Metrô Bahia

5h a 0h (funcionamento normal)

Ferry-boat

5h às 23h30

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Museu do Mar Aleixo Belov

Fechado

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM)

Fechado

Museu de Arte da Bahia (MAB)

Fechado

Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia)

Fechado

Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab)

Fechado

Museu Cidade da Música

Fechado

Casa do Carnaval

Fechado

A Casa do Rio Vermelho

Fechado

Casa das Histórias

Fechado

Memorial 2 de Julho

Fechado

Espaço Pierre Verger

9h às 17h, com liberação de ingresso até 16h

Espaço Carybé de Artes

9h às 17h, com liberação de ingresso até 16h

Galeria Mercado

Fechado

SAÚDE

Hemoba

Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba): 7h30 às 18h30

Hospital do Subúrbio: 7h30 às 16h30

Hospital Ana Nery: fechado

Hospital Roberto Santos: 8h às 12h e das 13h às 17h