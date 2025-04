EMBARQUE DEMORADO

Ferry-boat de Salvador tem fila intensa na prévia do feriadão; veja movimentação

Previsão é que fluxo esteja ainda mais forte na sexta (18)

O feriadão nem chegou e a fila do Ferry-boat já está intensa na manhã desta quinta-feira (17). Em Salvador, o tempo de espera para embarque de veículos é superior a 3h. A previsão é de que na sexta-feira (18) o fluxo esteja ainda mais forte. Já em Itaparica, a movimentação está mais tranquila, com tempo estimado para embarque variando entre 60 e 90 minutos.>

Durante o feriado prolongado da Semana Santa e Tiradentes, entre os dias 17 e 22 de abril, a expectativa é de um fluxo superior a 100 mil passageiros e mais de 15 mil veículos, representando um aumento de aproximadamente 5% em relação ao mesmo período do ano passado. >

Serviço terá horários extras

A ITS (Internacional Travessias Salvador), concessionária responsável pelo serviço, preparou uma operação especial para atender a alta demanda. A empresa vai operar com horários extras de travessias, de acordo com a demanda e a disponibilidade das embarcações.>