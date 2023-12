Ferry-Boat de Salvador tem fila intensa nesta quinta-feira (28)

Fila no Ferry está intensa. Crédito: Marina Silva

O Terminal de São Joaquim, em Salvador, registra fila intensa no Ferry-Boat. O tempo de espera para embarque é superior a 2h. O fluxo é para veículos. No caso dos pedestres, a demanda que se apresenta é atendida dentro dos horários de partida, com espera de 30 minutos. Em Bom Despacho, em Itaparica, não há filas para veículos e pedestres porque o tempo de espera é inferior a 30 minutos.



Segundo a Internacional Travessias Salvador (ITS), cinco embarcações estão funcionando. Além dos horários oficiais, viagens extras estão sendo realizadas. Hoje a operação começou às 3h30. Em dias comuns, o primeiro horário regular/obrigatório é às 5h.

Na quarta-feira (27), o Terminal de São Joaquim também registrou fluxo intenso e longas filas nas vésperas da virada do ano. As saídas foram feitas de hora em hora e o tempo de espera na fila dos veículos ficou entre três e quatro horas para usar o sistema Ferry-Boat.

Mais de doze viagens extras foram realizadas para reduzir o fluxo.

Serviço

Hora Marcada: Para verificar a disponibilidade de vagas do serviço exclusivo de veículos, é necessário acessar o site da Internacional Travessias. As passagens são disponibilizadas no site com 30 dias de antecedência.

Filômetro: Os clientes podem consultar o movimento nas filas do sistema Ferry-Boat através do site da Concessionária, na aba filômetro. O fluxo é atualizado diariamente, após cada embarque.

Canal de Atendimento ao Cliente: O contato com a ITS para dúvidas, sugestões ou reclamações sobre o sistema Ferry-Boat podem ser feitos pelo e-mail: [email protected]. Para cancelamentos e reembolsos: [email protected]; outras solicitações: através do telefone (71) 3103-2050, com funcionamento de segunda a sexta, de 8:00 às 18:00.

SAC Digital: Veículos de passeio podem realizar agendamento por meio do SAC Digital (app e site), plataforma eletrônica de serviços do Estado. Diferente do serviço Hora Marcada, nesta modalidade de agendamento não é necessário efetuar o pagamento antecipado e também não há taxa de serviço. O motorista só paga pelo bilhete da passagem ao se apresentar no guichê, momentos antes de realizar a viagem. O cliente deve comparecer com 60 minutos de antecedência ao horário agendado para embarque.

Bilheteria: A bilheteria do Sistema Ferry-Boat é eletrônica, considerando as capacidades das embarcações a cada viagem. São aceitos pagamento em dinheiro, cartões de crédito ou débito e PIX, onde o passageiro poderá apontar o seu celular para o QR Code da maquininha e aguardar a passagem ser confirmada. Os terminais contam com sistema eletrônico que encerra o acesso de pedestres e veículos sempre que a venda atinge a capacidade de cada embarcação, e também quando é finalizado o procedimento de embarque.

Atendimento preferencial: O atendimento a passageiros com passe livre e gratuidades por lei, é feito por meio de guichês exclusivos. O embarque obedece aos limites de capacidade por embarcação.