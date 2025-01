FESTAS

Ferry-Boat registra aumento de quase 20% no número de veículos transportados no fim de ano

Aumento de pedestres foi de 6%

Além do aumento dos número de veículos, a quantidade de passageiros também foi maior, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Com o fluxo de 291.610 pedestres, o quantitativo foi 6% maior do que 2023/2024.