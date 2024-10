VÉSPERA DE FERIADO

Ferry-boat tem fila de espera acima de quatro horas em Salvador

Quem resolveu passar o feriado de Nossa Senhora Aparecida na Ilha de Itaparica encontrou fila na manhã desta sexta-feira (11), no terminal do ferry-boat, em Salvador. Até as 10h, a fila estava com espera acima de quatro horas.

Segundo a Internacional Travessias, os ferries que estão operando são: Anna Nery, Dorival Caymmi, Maria Bethânia e Pinheiro. O movimento é intenso para veículos, e tranquilo para pedestres no terminal São Joaquim. Em Bom Despacho, o fluxo é tranquilo para as duas categorias.

Antes de sair de casa, os passageiros podem consultar a espera no site do filômetro .

No sentido terminal São Joaquim para Bom Despacho, a suspensão de embarque de caminhões permanece válida das 5h das sextas-feiras até às 15h dos sábados, como também das 5h de vésperas de feriados até às 5h do dia posterior ao seu retorno.

No sentido terminal Bom Despacho para São Joaquim, a suspensão é válida das 5h dos domingos até às 5h da segunda-feira, como também das 5h do dia posterior ao feriado até às 5h do dia seguinte. Veículos pesados transportando alimentos e também pacientes em tratamento fora do domicílio, poderão embarcar normalmente no período de restrição.