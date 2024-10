VESPÉRA DE FERIADO

Ferry-boat tem fila de três horas e meia para carros em Salvador

Bom Despacho apresenta fila moderada, variando de 2 a 3 horas

Da Redação

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 22:16

Passageiros enfrentam mais de três horas de fila no ferry-boat Crédito: Marina Silva/CORREIO

Para quem planejou viajar para a Ilha de Itaparica no feriado de Nossa Senhora Aparecida, enfrentará uma longa espera. Segundo a Internacional Travessias Salvador, a fila para veículos no terminal São Joaquim está com cerca de três horas e meia de duração. Não foi divulgada uma estimativa para os pedestres.

No filômetro da companhia, o terminal São Joaquim registra fila intensa, com mais de 3 horas de espera, enquanto Bom Despacho apresenta fila moderada, variando de 2 a 3 horas. No momento, quatro ferries estão em operação, com saídas a cada hora: Anna Nery, Dorival Caymmi, Maria Bethânia e Pinheiro. Além do feriado, a Internacional Travessias afirmou que o grande fluxo se deve à saída do Ferry Ivete Sangalo para manutenção.

Restrição de veículos pesados

No sentido terminal São Joaquim para Bom Despacho, a suspensão de embarque de caminhões permanece válida das 5h das sextas-feiras até às 15h dos sábados, como também das 5h de vésperas de feriados até às 5h do dia posterior ao seu retorno.