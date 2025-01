RIO VERMELHO

Festa de Iemanjá terá feira de artesanato, balaio sustentável e música gratuita

Iniciativa busca reforçar as tradições e impulsionar a geração de renda

A celebração em homenagem a Iemanjá terá balaio sustentável, feira de produtos indígenas e quilombolas e apresentações musicais no Rio Vermelho, neste domingo (2). As ações fazem parte do Balaio do Artesanato da Bahia, projeto que oferece atividades gratuitas para quem busca aproveitar a data com devoção e diversão. O evento será realizado das 8h às 17h, no Parador Z1 BAR. >