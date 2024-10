SEGURANÇA PÚBLICA

Festa de traficantes termina em morte no Bairro da Paz

Uma pistola calibre 9mm, carregador, munições e porções de drogas foram apreendidos com o resistente. As equipes permanecem no local buscando armas exibidas nas redes sociais. A SSP alerta que informações sobre os criminosos que fugiram podem ser enviadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).