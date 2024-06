Festa do 2 de Julho terá Cortejo Afro, teatro e outras manifestações artísticas

A celebração do 2 de Julho deste ano terá desfile do Cortejo Afro, apresentações teatrais e outras manifestações artísticas em Salvador. Os eventos serão realizados no Largo da Lapinha, na Praça Municipal e no Largo do Campo Grande. O presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro, afirmou que o tema da festa ainda está sendo definido, mas adiantou parte das informações.