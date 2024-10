SEGURANÇA

Festa em Ribeira do Pombal está sendo monitorada por Reconhecimento Facial

Em 2024, a tecnologia localizou 706 procurados em todo o estado

Gil Santos

Publicado em 12 de outubro de 2024 às 17:02

Monitoramento é feito em tempo real Crédito: Divulgação/ Arquivo

A Festa de Outubro, realizada no município de Ribeira do Pombal, está com monitoramento eletrônico. O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP), responsável por diversas prisões de pessoas procuradas no estado, está operando durante a folia. A festa segue até domingo (13).

A SSP informou que o caminhão com a Plataforma de Observação Elevada (POE) está estacionado em um ponto estratégico da festa, auxiliando na busca por foragidos da Justiça, inseridos no Banco Nacional de Mandados de Prisões (BNMP) do Conselho Nacional de Justiça.