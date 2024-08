EVENTO

Festa Preciosa promove sua segunda edição em Salvador neste sábado (24)

O evento é realizado no mês de visibilidade lésbica

A festa "Preciosa" terá sua segunda edição neste sábado (24), às 16h, na Arena Viva Praiana, em Armação, na cidade de Salvador. Entre as atrações da edição estão Sambaiana, A Dama do Pagode, Samba Ohana e DJ Libre Ana. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Shotgun e custam R$ 50.

O evento, produzido por um coletivo de mulheres e pensado para o público feminino, realizará no mês da visibilidade lésbica, uma grade de atrações exclusivamente feminina, com uma proposta de ser uma festa "pé na areia".

Sob a liderança da empresária e produtora cultural Marcela Silva, o Coletivo 44, responsável pelo evento, se dedica a combater o machismo e a lesbofobia, oferecendo um espaço seguro e acolhedor. "A Preciosa prega o amor, o carinho e o respeito como preliminares. A criação do evento é justamente para mostrar a nossa arte e enaltecer um monte de mulher", defende Marcela.

Ela acrescenta: "Queremos cada vez mais firmar a nossa existência, e resistência, em diversos aspectos na sociedade. Sinto que tem uma crescente de eventos como esse no Brasil, mas Salvador ainda é carente de ter um lugar confortável e voltado para essas mulheres. A gente torce que, no futuro, não precisemos de movimentos assim, mas, até lá, tem que ter PRECIOSAS assim o ano todo”.

O Coletivo 44 tem como objetivo realizar mais eventos para mulheres que se relacionam com mulheres em Salvador. Formado por lésbicas e bissexuais de diversas áreas, as iniciativas do grupo incluem festas, palestras e oficinas direcionadas ao público de Lésbicas, Bissexuais e Trans.