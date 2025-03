BURGUERLAND

Festival com mais de 20 estações de hambúrguer artesanal chega à Região Metropolitana de Salvador

Evento, que celebra aniversário de shopping, vai ter também música

Carol Neves

Publicado em 11 de março de 2025 às 10:33

BurguerLand traz estações de hamburguer Crédito: Divulgação

O BurguerLand desembarca pela primeira vez na Bahia, trazendo uma combinação de gastronomia e muita música. O festival acontece entre quinta-feira (13) e domingo (16) no estacionamento do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, com entrada gratuita. O cardápio inclui hambúrgueres inéditos, como versões com costelinha e shimeji, além de torresmo, batata frita, chopp artesanal gelado e milk shakes para a sobremesa. O evento faz parte das comemorações de 5 anos do shopping. >

A programação musical é um dos destaques do festival. Na quinta (13) e sexta (14), Rubinho Gabba se apresenta às 20h, com covers da Coldplay e U2, respectivamente. No sábado (15), a banda A Feira anima o público a partir das 17h, seguida pelo Swing do Linnoy às 20h. No domingo (16), os shows começam às 13h30 com Victor Martins, seguido pela homenagem à Rita Lee com o Fruto Proibido às 16h30, e o encerramento fica por conta do cover da Queen, feito pela banda Loop, às 19h30. O espaço também conta com uma área para crianças e é pet-friendly.>

O domingo (16) ainda reserva uma atração especial na Praça de Alimentação (L3): shows gratuitos da banda Filhos de Jorge, sucesso no carnaval de Salvador, e da cantora Luana Matos. Além disso, no dia 17 de março, data oficial do aniversário do shopping, haverá ativações especiais para celebrar os 5 anos do Parque Shopping Bahia.>

O festival será das 12h às 23h.>

SERVIÇO >

O quê: Aniversário 5 anos Parque Shopping Bahia, com BurguerLand e shows>

Quando: BurgerLand, de 13 a 16 de março, das 12h às 23h; Shows, 16 de março, às 14h (Luana Matos) e às 17h30 (Filhos de Jorge)>

Locais: BurgerLand: Estacionamento externo>

Shows: Praça de Alimentação (L3)>