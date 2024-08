PROGRAMA PARA O FIM DE SEMANA

Festival de Gastronomia & Vinhos tem edição inédita em Salvador; confira datas

Evento será realizado entre os dias 23 e 25 de agosto, no Shopping Paralela

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 11:44

Festival de Gastronomi & Vinhos Crédito: Divulgação

Pela primeira vez em Salvador, o Festival de Gastronomia & Vinhos desembarca na capital baiana entre os dias 23 a 25 de agosto, no estacionamento do Shopping Paralela. Com entrada gratuita, na sexta-feira, o funcionamento será das 17h às 22h e, no sábado e domingo, das 11h às 22h.

O evento, que é sucesso no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Alagoas, reunindo aproximadamente 100 mil pessoas em Porto Alegre, Canela, Lajeado, Joinville (2023 e 2024), Maceió e Tijucas, retorna ao Nordeste para mostrar experiências de receitas gastronômicas de várias nacionalidades e diferentes opções de receitas, como da Tailândia, Espanha, Brasil, Itália, entre outras, assinadas por chefs locais e convidados.

Quem estiver no Festival, vai observar as comidas sendo harmonizadas por sommeliers, incluindo a sommeliere internacional Cleide Pescador, em Wine Bar Temático, que estará presente no evento com diversas opções de rótulos, incluindo rótulos premiados de vinhos e espumantes.

O grande destaque da edição na Bahia será a presença da Vinícola Basso, com o premiado espumante Monte Paschoal, e a grife dos Vinhedos da Serra Gaúcha, a Vinícola Capoani, com vinhos e espumantes que prometem surpreender os visitantes. O consumo será simplificado, com cada prato salgado custa R$35 e R$39,99 e cada sobremesa, R$20 e R$25. No Wine Bar, os vinhos e espumantes poderão ser adquiridos em taças, inclusive de cristal, ou em garrafas, com preços atrativos.

Com uma estrutura de cerca de 800 metros quadrados, o festival terá diversas atrações para os visitantes, e todas gratuitas. Haverá shows musicais diariamente, estações de piquenique e cenários 'instagrameáveis', além de um lounge do Paradouro Kids, área especial para as crianças com brinquedos temáticos da Xalingo.

O diretor da Blue Show, Agência de Entretenimento idealizadora do festival, Alexandre Rangel, enfatiza que o evento será um momento único para os baianos apaixonados por vinhos. "O festival é uma experiência incrível com a gastronomia e o mundo dos Vinhos. É um espaço de encontros, para reunir os amigos e familiares, e conhecer algumas vinícolas, que se tornam destaques em um momento único de celebração à vida", disse.

Mais informações podem ser encontradas no site www.festivalgastronomiaevinhos.com.br e no Instagram @gastronomiaevinhos, que traz a agenda completa do evento, além de diversas dicas e conteúdos sobre o universo dos vinhos.