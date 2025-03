BTC 2025

Festival de grafite movimenta Ilha de Itaparica este mês

Festival de Graffiti Bahia de Todas as Cores acontece de 27 a 30 de março

Monique Lobo

Publicado em 18 de março de 2025 às 18:07

Projeto reúne artistas locais, nacionais e internacionais Crédito: Divulgação

O Festival de Graffiti Bahia de Todas as Cores (BTC) desembarca na Ilha de Itaparica entre os dias 27 e 30 deste mês. Em sua sétima edição, o festival traz o tema "Bahia, tela do mundo. Quanto mais vejo, mais gosto de tudo". O evento, maior do Norte e Nordeste voltado para o grafite, vai reunir artistas locais, nacionais e internacionais de 11 países. >

No primeiro dia, às 18h, dará início à programação, com a Masterclass Arte Urbana e mídias sociais, no Mirante do Solar, localizado na Casa de Cultura e Ética, no Centro de Itaparica. A mesa será composta por Samira Soares, baiana, ativista do movimento negro, mestra em Literatura e Cultura pela UFBA e criadora de conteúdo desde 2014; Kuêio, artista visual transgênero de São Paulo que participa do cenário da arte urbana desde 1999; e Rabisco Easy, grafiteiro de Mato Grosso que usa as mídias sociais para criar conteúdo e divulgar seus trabalhos. A mediação é da baiana Allana Gama, apresentadora, comunicadora e mestra em Comunicação e Cultura Digital.>

A abertura do BTC 2025 também vai contar com uma intervenção cultural com Samba de Roda e Sambadeiras de Gameleira. Tem ainda a participação do historiador itaparicano Felipe Brito.>

O tradicional mutirão de grafite acontece no dia 28, das 9h às 17h. Este ano o mutirão ocorre na Comunidade Porto dos Milagres, no loteamento Vila Mar. Durante a ação, o DJ DK Selecta vai ser a atração musical. >

A pintura oficial desta edição vai começar a ser feita no dia 29, também das 9h às 17h. A expectativa é que os artistas ocupem diferentes espaços da ilha, passando pelo loteamento Vila Mar, Rua Lomanto Júnio e Rua Brasileirinho. De noite, acontece o BTC Sound Fest, das 19h às 22h, na Praça da Quitanda. Entre as atrações estão: Set de Sista K, grupo de samba Noelson do Cavaco e grupo de reggae Banda Simples Natural. >

O último dia abarcará a finalização das pinturas oficiais do circuito e a tradicional foto oficial do evento. >