ESPORTE

Festival de Vôlei acontece nos dias 26 e 27 de setembro em Salvador

O evento receberá 100 meninas, entre 13 e 17 anos

Da Redação

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 21:59

Festival de Vôlei Crédito: Divulgação

Nos dias 27 e 28 de setembro, a CO-LEAGUE, empresa que faz programas que mesclam voleibol com formação pessoal, realiza o Festival de Vôlei em Salvador. O evento receberá 100 meninas, entre 13 e 17 anos, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba). Na sexta-feira (27), o horário previsto para o festival é das 13h às 20h, e no sábado (28), das 8h às 17h.

O Festival tem como principal propósito reunir atletas da capital e de regiões próximas, oferecendo desenvolvimento técnico e promoção do bem-estar físico e mental. O evento inclui oficinas, jogos, palestras, workshops e atividades recreativas. Para receber orientações do processo de inscrição, que se iniciou na segunda-feira (9), com vagas limitadas, as interessadas devem se cadastrar na plataforma CO-LEAGUE.

''Acreditamos que o potencial do esporte não se limita apenas em formar atletas profissionais. Por meio dos Festivais da CO-LEAGUE, nossa intenção é que as meninas ampliem suas habilidades, criem conexões umas com as outras ,desenvolvam e fortaleçam o lado emocional, enxergando o voleibol como uma caminho para transformar suas vidas'', explica a sócia-proprietária da CO-LEAGUE, Fernanda Pasquarelli.

''Nós da Federação ficamos muito satisfeitos em poder apoiar o Festival de Vôlei da CO-LEAGUE. Além do cunho esportivo, o evento também tem cunho social, porque envolve atletas de várias ramificações da sociedade baiana para trocarem experiências, conhecimentos, despertar o interesse no esporte e estimular que as jovens atletas tenham o contato com o esporte'', afirma o presidente da Federação Baiana de Voleibol, Eduardo Souza.

Realizado em parceria com a Seguradora Tokio Marine, patrocinadora exclusiva do evento, o Festival de Vôlei em Salvador também conta com o apoio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), que disponibilizou as quadras para as atividades. Além disso, a Federação Baiana de Voleibol e o Sindicato dos Clubes da Bahia (Sindiclubes) colaboraram na divulgação e organização do evento.

Cronograma das atividades

Sexta-feira (27/9/2024)

13h - Credenciamento das atletas + recebimento do kit do Festival | Acontecerá no Ginásio do O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) - Campus Salvador

14h - Abertura do Festival de Vôlei

14h30 - Atividade em quadra

16h - Pausa para o lanche da tarde

16h30 - Atividades em quadra

20h - Fim das atividades da sexta-feira

Sábado (28/9/2024)