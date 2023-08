FGM abre inscrições para analistas de projetos culturais

A Fundação Gregório de Mattos (FGM) está com inscrições abertas para o Cadastro de Pareceristas, que farão análise de projetos e emissão de parecer dos projetos desenvolvidos pela instituição em 23 áreas culturais. As inscrições estão abertas até o próximo dia 28 e são realizadas através do site www.fgm.salvador.ba.gov.br, onde também está disponível o edital.