DINHEIRO PÚBLICO

Filha da prefeita de Ipiaú é acusada de participar de esquema que desviou R$ 20 milhões

Flávia Mendonça teria fraudado as transações do município, aponta MP

Da Redação

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 13:26

Flávia Mendonça Crédito: Reprodução I Redes sociais

Flávia Mendonça, filha da prefeita de Ipiaú, Maria das Graças Mendonça (PP), foi acusada de participar de um esquema criminoso que desviou R$ 20 milhões em fraudes relacionadas ao município. A suspeita, apesar de não ocupar cargos no município de Ipiaú, município do interior da Bahia, intermediava relações entre empresas e o setor de licitações da cidade.

A denúncia foi feita pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), pelo Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), e aceita pela Vara Criminal da Comarca de Ipiaú. Flávia seria integrante de um grupo de 14 pessoas envolvidas nos crimes.

"A denunciada Flávia transita com muita verticalidade entre os núcleos públicos e privados. Todas as provas apontam que, apesar de não ter nenhum cargo formal na Prefeitura de Ipiaú, ela faz as vezes de prefeita", afirma a denúncia do MP.

Denúncia do Ministério Público Crédito: Ministério Público

De acordo com documentos do Gaeco, foi enviada para o e-mail [email protected] uma série de orçamentos de cotação para um processo licitatório. Maria Eduarda Mendonça é o nome da filha mais nova da acusada com Marcelo Grimaldi.

E-mail recebido por Flávia, em nome de sua filha Crédito: Ministério Público

Flávia já havia usado o e-mail com o nome da filha em reuniões anteriormente. “O nome Maria Eduarda Mendonça, coincidentemente, foi aquele com que a denunciada Flávia César Mendonça surgiu em uma reunião promovida pela Promotora de Justiça titular da 4a Promotoria de Justiça de Ipiaú, pouco depois de assumir suas funções, com o fim de discutir as medidas de prevenção à disseminação do covid-19 no âmbito do referido município, em um aplicativo de teleconferência”, diz a denúncia do MP.

Flávia em reunião com o nome de Maria Eduarda Crédito: Ministério Público

“Na ocasião, a acusada surgiu sem convite e logo deixou a sala, após questionamento da Promotora acerca da função por ela ocupada na Administração Pública Municipal”, complementou. Além disso, são evidências alegadas também um print de Whatsapp em que Flávia cobra pagamentos vindos de contas do município.

Print de WhatsApp de Flávia Crédito: Ministério Público

A situação foi exemplificada por um balanço realizado pelo Controle de Atividades Financeiras (COAF), que apontou que as transações da empresa de Flávia, a Mendonça Patrimonial, tinham relação com lavagem de dinheiro.

"A movimentação financeira observada no período analisado é incompatível com o seu faturamento anual declarado, indicando possível tentativa de sonegação fiscal. Não foram encontrados fundamentos econômicos ou legais para a movimentação financeira, podendo configurar a existência de indícios do crime de lavagem de dinheiro", diz o relatório.

A juíza Leandra Leal Lopes ordenou o bloqueio de bens de Flávia e dos outros 14 acusados. Além disso, o acesso dela a qualquer unidade da prefeitura de sua cidade foi proibida, além de não poder se comunicar com quaisquer agentes públicos e privados envolvidos no esquema, com exceção para familiares, como a mãe.

Foi determinado também o pagamento de R$ 20.837.021,71 pelos suspeitos, para reparar os danos materiais e morais causados.

Maria das Graças, mãe de Flávia, foi às redes sociais defender a filha em um vídeo: "Mais uma vez fomos surpreendidos com diversas notícias infundadas divulgadas, na tentativa de manchar a imagem da minha gestão. Novamente recebo ataques, e dessa vez estão atacando a minha filha. Nossa família construiu um legado de muito trabalho, com honestidade, e abnegação e graças a Deus, isso é reconhecido por todos. Confio em Deus que a verdade e a justiça prevalecerão", afirmou.

Os outros acusados são Neilon Oliveira Santana, conhecido como Tiririca, Antônio Marcos Silva Costa, conhecido como Boy, Vicente Ferreira Cardim Netto, Ygor Dantas Martins, Larissa Santana Resende, Thiago Cairo Ferreira, Thacio de Souza Pereira, Vinicius das Merces Santos, Marcos Phillipe Araújo Ferreira Costa, Joelisson Neves de Oliveira, Jan Gonçalves Muniz Ferreira e Rafaela Almeida França.