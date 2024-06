OPORTUNIDADE

Prefeitura de Ipiaú abre concurso público com 406 vagas e salários de até R$ 10 mil

Inscrições começam em 3 de julho

Da Redação

Publicado em 25 de junho de 2024 às 14:08

Ipiaú Crédito: Michel Querino/ Prefeitura de Ipiaú

A prefeitura de Ipiaú, no sul baiano, abriu concurso público para 406 vagas no quadro da administração municipal, com salários de até R$ 10 mil. As inscrições terão início em 03 de julho e terminam em 03 de agosto.

A gestão publicou dois editais (acesse no final da matéria) no Diário Oficial do Municípionesta, na sexta-feira (21). Foi postado um edital para cargos de diversas áreas e outro específico para Agentes Comunitários de Saúde. A aplicação das provas está prevista para o dia 22 de setembro de 2024.

Para realizar a inscrição, os candidatos devem seguir os seguintes passos:

*Aceitar os termos do edital

*Inserir corretamente os dados cadastrais e a opção de cargo desejado

*Imprimir o boleto bancário gerado ao final do processo de inscrição

*Pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 80, em qualquer agência bancária vinculada ao Sistema de Compensação Nacional até o dia 04 de agosto de 2024

O certame oferece oportunidades para candidatos com níveis fundamental, médio/técnico e superior. Do total de vagas, 10% serão reservadas para pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente.