VILA LAURA

Filho matou pai após ele se recusar a dar dinheiro para jovem curtir Carnaval

Jovem usou chave de fenda para matar o pai e ferir a mãe

O caso que terminou na prisão em flagrante de um jovem por matar o pai e ferir a mãe na Vila Laura, em Salvador, começou com uma discussão por dinheiro. De acordo com vizinhos, o rapaz, identificado como Prince Luís Peres, 25 anos, matou Luís Sandoval Costa Peres, 61, e feriu a mãe após não receber dinheiro para ir curtir o Carnaval. >

“Ele estava bem arrumado e ia para a avenida. O pai havia feito uma operação recentemente e não tinha condições de dar dinheiro. Acho que ele se revoltou, por não ganhar a grana na hora que queria e fez essa barbaridade”, conta Sebastião. No local, alguns moradores afirmaram que Prince teria um transtorno psicológico, mas outros contestaram.>

Segundo uma outra moradora, que prefere não se identificar, no apartamento onde houve o crime, estava ainda irmã do suspeito, que tem apenas 16 anos. No entanto, durante a confusão, a jovem conseguiu se esconder para não acabar morta ou ferida como os pais.>