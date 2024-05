Fios avaliados em R$ 440 mil são recuperados após furto em Salvador

A Polícia Civil recuperou toneladas de rolos de cabos de operadoras de telefonia, em um depósito no bairro Arraial do Retiro, em Salvador, na quarta-feira (15). Os mais de 45 mil metros de fios apreendidos pesam 11 toneladas e estão avaliados em R$ 440 mil.

De acordo com o diretor da Coordenação de Operações do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), delegado Arthur Gallas, o material apreendido significa a maior recuperação deste tipo de produto do Brasil. “Nossas apurações sobre furtos e roubos destes materiais são constantes. Na contabilidade realizada com as operadoras de telefonia, ficou evidenciado que, esta é a maior apreensão desta natureza, de uma só vez, na história, em todo território nacional”, detalhou.