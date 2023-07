Fiscalização Preventiva Integrada inicia etapa com ações em Irecê

A Fiscalização Preventiva Integrada iniciou neste domingo (9), em Irecê, na Bahia, a sua 47ª etapa. São 23 equipes em campo formadas por mais de 40 órgãos da esfera federal, estadual, municipal, além de entidades da sociedade civil organizada.



O programa atua na prevenção, orientação e fiscalização das questões ligadas a melhoria das condições dos povos ribeirinhos e na consciência de preservação do 'Velho Chico'.



A coordenação-geral é realizada pelos Ministérios Públicos Estadual (MPE), do Trabalho (MPT) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA), com apoio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF).