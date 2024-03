PÁSCOA NA BAHIA

Flávio Bolsonaro e esposa passam feriado da Semana Santa em Praia do Forte

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está passando o feriadão da Páscoa na Bahia. O parlamentar e a esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, estiveram em uma festa de 15 anos na noite da última sexta-feira (29), na badalada Praia do Forte, que fica em Mata de São João, no Litoral Norte.

Já no sábado (30), o senador se encontrou com o prefeito de Feira de Santana, no Centro-norte baiano, Colbert Martins (MDB). O gestor municipal aproveitou o feriado da Semana Santa para receber convidados, como o fillho do ex-presidente Jair Bolsonaro, na Praia do Forte.