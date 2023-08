Flores, perfume e brinde: Obra 'Avalanche de Flores' encanta baianos no Campo Grande

Quem passar pelo Campo Grande, em Salvador, neste sábado (26), vai sentir um cheirinho de "conforto" e casa arrumada. Com uma obra com mais de 15 mil flores de tecido, trabalhadas manualmente em 4 metros e meio de altura, os soteropolitanos vão poder tirar várias fotos.



A ação, intitulada de "Avalanche de Perfume", faz parte de uma publicidade da empresa de amaciantes Comfort, que desembarcou em Salvador para fazer com que os baianos sentissem o centro da capital com um cheirinho diferente.