Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Foi sem querer querendo': Chaves e Quico pilotam metrô de Salvador

Condutores fantasiados de personagens infantis celebram semana da criança nos trilhos da capital

  • M

  • Moyses Suzart

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12:18

Personagens infantis no metrô
Personagens infantis no metrô Crédito: Divulgação

Não tomem susto se encontrarem o Peter Pan pilotando um metrô em direção à Pirajá ou o Chaves te conduzindo até a estação Aeroporto. Para celebrar o Dia das Crianças, o Metrô Bahia preparou uma ação especial que promete transformar as viagens em momentos de alegria e encantamento. Até o próximo domingo (12), os operadores estarão fantasiados de personagens que divertem crianças e adultos, como Chaves, Quico, Peter Pan e Emília, trazendo sorrisos e leveza para o dia a dia dos passageiros.

E não é só isso. Sabe os avisos sonoros de segurança? Eles também serão diferentes durante este período. Eles serão as vozes de filhos de colaboradores da concessionária. Segundo a Metrô Bahia, a iniciativa une ludicidade e conscientização, reforçando a importância da segurança no transporte público de forma acessível e educativa.

"Essa ação é um exemplo de como podemos tornar o transporte público mais acolhedor e divertido. Ao fantasiar os operadores e envolver os filhos dos colaboradores na gravação dos avisos sonoros, estamos não apenas celebrando o Dia das Crianças, mas mostrando que valorizamos a infância e a segurança nos transportes. Acreditamos que ações como essas reforçam nosso compromisso com a comunidade", disse Cleone Garcia, Gerente de Atendimento de Estações e Terminais do Metrô Bahia.

Semana da Criança no Metrô de Salvador

Semana da Criança no Metrô Bahia por Divulgação
Semana da Criança no Metrô Bahia por Divulgação
Semana da Criança no Metrô Bahia por Divulgação
Semana da Criança no Metrô Bahia por Divulgação
Semana da Criança no Metrô Bahia por Divulgação
Semana da Criança no Metrô Bahia por Divulgação
Semana da Criança no Metrô Bahia por Divulgação
1 de 7
Semana da Criança no Metrô Bahia por Divulgação

Mais recentes

Imagem - Criança baleada em ação policial no Vale das Pedrinhas pode perder dedo

Criança baleada em ação policial no Vale das Pedrinhas pode perder dedo
Imagem - RedeMix anuncia data de inauguração da nova unidade no Salvador Shopping

RedeMix anuncia data de inauguração da nova unidade no Salvador Shopping
Imagem - Festival gratuito tem shows de Olodum, Filhos de Jorge e Sued Nunes em Salvador; veja programação completa

Festival gratuito tem shows de Olodum, Filhos de Jorge e Sued Nunes em Salvador; veja programação completa

MAIS LIDAS

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
01

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Ex-presidente do Vitória está internado em estado grave e família pede oração
02

Ex-presidente do Vitória está internado em estado grave e família pede oração

Imagem - Carta O Sol no tarot anuncia coragem, clareza e sucesso nesta quinta (9)
03

Carta O Sol no tarot anuncia coragem, clareza e sucesso nesta quinta (9)

Imagem - Marcelo Sangalo lamenta morte do amigo Arturo Gatti Jr.: 'Vá em paz'
04

Marcelo Sangalo lamenta morte do amigo Arturo Gatti Jr.: 'Vá em paz'