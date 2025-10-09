SEMANA DAS CRIANÇAS

'Foi sem querer querendo': Chaves e Quico pilotam metrô de Salvador

Condutores fantasiados de personagens infantis celebram semana da criança nos trilhos da capital

M Moyses Suzart

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12:18

Personagens infantis no metrô Crédito: Divulgação

Não tomem susto se encontrarem o Peter Pan pilotando um metrô em direção à Pirajá ou o Chaves te conduzindo até a estação Aeroporto. Para celebrar o Dia das Crianças, o Metrô Bahia preparou uma ação especial que promete transformar as viagens em momentos de alegria e encantamento. Até o próximo domingo (12), os operadores estarão fantasiados de personagens que divertem crianças e adultos, como Chaves, Quico, Peter Pan e Emília, trazendo sorrisos e leveza para o dia a dia dos passageiros.

E não é só isso. Sabe os avisos sonoros de segurança? Eles também serão diferentes durante este período. Eles serão as vozes de filhos de colaboradores da concessionária. Segundo a Metrô Bahia, a iniciativa une ludicidade e conscientização, reforçando a importância da segurança no transporte público de forma acessível e educativa.

"Essa ação é um exemplo de como podemos tornar o transporte público mais acolhedor e divertido. Ao fantasiar os operadores e envolver os filhos dos colaboradores na gravação dos avisos sonoros, estamos não apenas celebrando o Dia das Crianças, mas mostrando que valorizamos a infância e a segurança nos transportes. Acreditamos que ações como essas reforçam nosso compromisso com a comunidade", disse Cleone Garcia, Gerente de Atendimento de Estações e Terminais do Metrô Bahia.