Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Leilão do Santander tem casas a partir de R$ 67 mil em Salvador e outras 7 cidades

Financiamentos podem ser feitos em até 420 meses

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 16:54

Imóvel disponível para lances em Luís Eduardo Magalhães (BA)
Imóvel disponível para lances em Luís Eduardo Magalhães (BA) Crédito: Divulgação

O Santander realiza, na próxima terça-feira (14), a partir das 10h, um leilão virtual de imóveis residenciais e comerciais localizados em 24 estados brasileiros, incluindo a Bahia. No total, serão 250 propriedades disponíveis para lances, entre apartamentos, casas, terrenos e imóveis comerciais. Oito cidades baianas têm imóveis a serem leiloados a partir de R$ 67 mil. 

Para imóveis residenciais, o Santander oferece pagamento à vista ou financiamento imobiliário em até 420 meses, com entrada mínima de 20% do valor da compra. Interessados devem fazer um cadastro no site da Mega Leilões, verificar a descrição do lote desejado e habilitar-se. O leilão será realizado no dia 14 de outubro, através do site oficial da Mega Leilões, a partir das 10 horas.

Três imóveis estão disponíveis em Salvador. O mais barato deles é um apartamento de 45 m² em Canabrava, no valor de R$ 67,4 mil. Uma casa de 60 m² está sendo leiloada no bairro da Capelinha, por R$ 91,5 mil. Já no IAPI, o lote disponível é para um apartamento de R$ 108 m², com lance mínimo de R$ 142,4 mil. 

Além de Salvador, há lances disponíveis em São Gonçalo Dos Campos, Feira De Santana, Itabuna, Juazeiro, Serrinha, Poções e Luís Eduardo Magalhães. Confira abaixo todos os imóveis disponíveis na Bahia. 

Imóveis disponíveis do leião do Santander na Bahia

Imóveis disponíveis do leião do Santander na Bahia por Divulgação
Imóveis disponíveis do leião do Santander na Bahia por Divulgação
Imóveis disponíveis do leião do Santander na Bahia por Divulgação
Imóveis disponíveis do leião do Santander na Bahia por Divulgação
Imóveis disponíveis do leião do Santander na Bahia por Divulgação
Imóveis disponíveis do leião do Santander na Bahia por Divulgação
Imóveis disponíveis do leião do Santander na Bahia por Divulgação
Imóveis disponíveis do leião do Santander na Bahia por Divulgação
Imóveis disponíveis do leião do Santander na Bahia por Divulgação
Imóveis disponíveis do leião do Santander na Bahia por Divulgação
1 de 10
Imóveis disponíveis do leião do Santander na Bahia por Divulgação

Mais recentes

Imagem - Quer estudar Medicina de graça? Faculdade baiana oferece bolsas integrais; saiba como

Quer estudar Medicina de graça? Faculdade baiana oferece bolsas integrais; saiba como
Imagem - 5 benefícios de iniciar a prática de atividade física na primavera

5 benefícios de iniciar a prática de atividade física na primavera
Imagem - Polícia descobre esconderijo de mandante do assassinato de Mãe Bernadete

Polícia descobre esconderijo de mandante do assassinato de Mãe Bernadete

MAIS LIDAS

Imagem - Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador
01

Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador

Imagem - 3 signos vão passar por transformações poderosas após o dia de hoje, 9 de outubro
02

3 signos vão passar por transformações poderosas após o dia de hoje, 9 de outubro

Imagem - Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana
03

Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana

Imagem - Saiba o que está por trás da venda da Casa D'Itália por R$ 23 milhões em Salvador
04

Saiba o que está por trás da venda da Casa D'Itália por R$ 23 milhões em Salvador