VEJA DETALHES

Leilão do Santander tem casas a partir de R$ 67 mil em Salvador e outras 7 cidades

Financiamentos podem ser feitos em até 420 meses

Maysa Polcri

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 16:54

Imóvel disponível para lances em Luís Eduardo Magalhães (BA) Crédito: Divulgação

O Santander realiza, na próxima terça-feira (14), a partir das 10h, um leilão virtual de imóveis residenciais e comerciais localizados em 24 estados brasileiros, incluindo a Bahia. No total, serão 250 propriedades disponíveis para lances, entre apartamentos, casas, terrenos e imóveis comerciais. Oito cidades baianas têm imóveis a serem leiloados a partir de R$ 67 mil.

Para imóveis residenciais, o Santander oferece pagamento à vista ou financiamento imobiliário em até 420 meses, com entrada mínima de 20% do valor da compra. Interessados devem fazer um cadastro no site da Mega Leilões, verificar a descrição do lote desejado e habilitar-se. O leilão será realizado no dia 14 de outubro, através do site oficial da Mega Leilões, a partir das 10 horas.

Três imóveis estão disponíveis em Salvador. O mais barato deles é um apartamento de 45 m² em Canabrava, no valor de R$ 67,4 mil. Uma casa de 60 m² está sendo leiloada no bairro da Capelinha, por R$ 91,5 mil. Já no IAPI, o lote disponível é para um apartamento de R$ 108 m², com lance mínimo de R$ 142,4 mil.

Além de Salvador, há lances disponíveis em São Gonçalo Dos Campos, Feira De Santana, Itabuna, Juazeiro, Serrinha, Poções e Luís Eduardo Magalhães. Confira abaixo todos os imóveis disponíveis na Bahia.