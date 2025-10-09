INSCRIÇÕES ABERTAS

Quer estudar Medicina de graça? Faculdade baiana oferece bolsas integrais; saiba como

Os candidatos podem se inscrever até o dia 28 de outubro

Monique Lobo

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 16:51

Programa oferta bolsas integrais em cursos de Medicina Crédito: Shutterstock

Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do Programa Medi+, que oferta bolsas de estudo integrais para estudantes que querem ingressar no curso de Medicina. Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de outubro.

O programa, uma parceria entre a Fundação Maria Emília (FME) e a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), oferece duas bolsas que garantem 100% do custeio das mensalidades do curso cobertos pela FME. As inscrições podem ser feitas no site do programa, onde também é possível encontrar o edital completo.

Para participar, os candidatos devem estar regularmente inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, comprovar que recebe algum benefício assistencial e ter cursado o ensino médio completo em uma instituição brasileira de ensino público.

A iniciativa busca, além de viabilizar o acesso ao ensino superior, formar profissionais de saúde comprometidos com a excelência acadêmica e desenvolver habilidades socioemocionais, essenciais para o exercício humanizado da medicina. Até o momento, dez estudantes estão sendo beneficiados com bolsas integrais pelo programa.

Confira os critérios para participação no processo seletivo:

Ter cursado o ensino médio completo em uma escola pública brasileira;

Estar regularmente inscrito no CadÚnico;

Comprovar que recebe algum benefício assistencial;