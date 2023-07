Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública é eleita, pela quinta vez, a melhor empresa para trabalhar no estado

Campus Cabula . Crédito: Manuela Cavadas

Desde muito jovem, Israel de Jesus, de 23 anos, ouvia o pai, Jerbson, mencionar as vantagens de trabalhar na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Os elogios ao ambiente de cooperação e boa relação entre colaboradores e líderes, além das possibilidades de crescimento profissional, sempre fizeram o garoto desejar um dia fazer parte daquela instituição. “Em 2020, tive a oportunidade de realizar o sonho de ingressar na Bahiana como jovem aprendiz e logo vi que tudo aquilo que meu pai falava era verdade”, diz.

Dando seus primeiros passos na vida profissional, Israel sentiu-se surpreso ao ser convidado para uma reunião com diversos profissionais da instituição, incluindo gestores, onde os jovens aprendizes foram estimulados a apresentar sugestões para melhorar o ambiente de trabalho e tornar os processos internos mais efetivos. “Foi uma boa surpresa, e mais ainda ao vermos que algumas das sugestões foram colocadas em prática”, relembra.

Efetivado pouco mais de um ano após a sua admissão na Bahiana, Israel hoje se sente acolhido e motivado a crescer cada vez mais na empresa onde teve a oportunidade de iniciar a carreira. “Tenho orgulho de trabalhar aqui pois Bahiana é um lugar onde os líderes buscam estar próximos aos colaboradores, não só escutando como ajudando cada um a crescer. O ambiente, o tratamento e a humanização do trabalho aqui me fazem querer continuar aqui e alcançar lugares cada vez mais altos”, afirma.

O reconhecimento de colaboradores como Israel alçou a Bahiana, pelo quinto ano consecutivo, ao primeiro lugar entre as melhores empresas para se trabalhar na Bahia. O resultado, divulgado na última semana, foi fruto da pesquisa realizada pela a consultoria Great Place to Work (GPTW), que há 10 anos realiza um levantamento para avaliar, através de uma série de critérios, os melhores ambientes de trabalho entre as organizações baianas.

De acordo com a gestora de pessoas e aprendizagem organizacional, Telma Bastos, a construção de um clima organizacional positivo é resultado do fortalecimento constante de três pilares de direcionamento institucional: Formação e desenvolvimento das pessoas, satisfação do colaborador e alinhamento com nossos valores. “O sabor do fazer coletivamente é maior e mais engajador, eficaz e abrangente do que o fazer “solo”. Gostamos de trabalhar envolvendo todas as pessoas”, explica. “Os quatro valores como nosso DNA institucional são: comunicar com transparência, clareza e responsabilidade; aprender e ensinar (é uma via de mão dupla); empreender (ter atitude de dono); e servir (estar a serviço do outro). Da mesma forma fazemos com que cada colaborador protagonize o clima que deseja para estar feliz no trabalho”, completa.

A construção colaborativa do ambiente de trabalho na Bahiana, segundo Telma, é realizada através de ciclos anuais onde os líderes, instrumentalizados pelo RH, avaliam os resultados da pesquisa de clima com seus liderados e traçam juntos ações de melhorias.

Para criar um ambiente com total suporte às necessidades dos colaboradores, a Bahiana tem ido além da oferta de benefícios, como assistência médica e odontológica, via plano de saúde. Ao longo do tempo têm sido empreendidos investimentos na ampliação de iniciativas como Programa de Qualidade de Vida, que proporciona acesso a atividades de promoção da saúde e do bem-estar e consultas com os serviços de psicologia, fisioterapia, atividade física e nutrição; Programa de Educação Financeira; Subsídio Educação e o Programa de Apoio à Família, com a finalidade de apoiar colaboradores em momentos importantes de sua vida, nos quais o convívio mais próximo e harmonioso os familiares se faz primordial. Os colaboradores ainda dispõem de programas que visam à flexibilidade de horários para a realização de atividades pessoais, como estudos, lua de mel, nascimento de filhos, entre outros.

Um grande diferencial da Bahiana, na opinião da gestora de seleção de desenvolvimento de pessoas, Allana Machado, é a valorização de como os colaboradores se sentem no ambiente de trabalho. “Nós somos uma família, procuramos sempre reconhecer, agradecer e celebrar as conquistas institucionais juntos. Dizemos que é tudo junto e misturado”, comenta. “Aqui vemos nos colaboradores um orgulho em fazer parte da instituição e trabalhar com duas frentes nobres, a saúde e a educação. Procuramos desenvolver esse senso de propósito através de ações sociais que trazem um impacto muito positivo para as comunidades atendidas pela empresa”, acrescenta.