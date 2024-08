DIVERSÃO PARA FAMÍLIA

Fora de Rota realiza nova edição em Stella Maris neste domingo (25)

Nesta edição, o Fora de Rota conta com a participação de 56 empreendedores de moda e variedade e 11 do ramo de gastronomia

Da Redação

Publicado em 23 de agosto de 2024 às 14:52

Fora de Rota realiza nova edição Crédito: Divulgação

O evento Fora de Rota realiza mais uma edição, desta vez no bairro de Stella Maris, no domingo (25). Das 10h às 20h, a Praça do Gran Hotel Stella Maris será o palco de diversas atividades para toda a família, incluindo exposições de empreendedores locais, música, oficinas e atividades lúdicas para as crianças.

A programação começa às 10h com a Oficina de Pipas e Arrais, seguida por Pinturinha com a Turma da Lara às 11h. Ao meio-dia, Anderson Monteiro se apresenta no palco, e às 13h, a Turma da Lara retorna com a Oficina Criativa. O Grupo Stripulia sobe ao palco às 14h com a apresentação "Cachinhos Dourados", e o Mágico Lorran faz sua aparição às 15h30.

A tarde continua com a apresentação do DJ Anderson Lima e sua Kombi Lolla às 16h. Em seguida, às 16h30, Tio Van lidera uma recreação lúdica e infantil. Para encerrar, Eber Lima & Miguel se apresentam às 18h.

Nesta edição, o Fora de Rota conta com a participação de 56 empreendedores de moda e variedade e 11 do ramo de gastronomia. Além disso, ações sociais serão realizadas para o Lar Solange Fraga.

O evento também conta com a parceria do Gran Hotel Stella Maris, que oferece uma promoção especial de hospedagem para casais com crianças de até 10 anos por R$ 450,00, parcelado em até três vezes sem juros.

Serviço:

Evento: Fora de Rota

Data: 25 de agosto (domingo)

Horário: das 10h às 20h

Local: Praça do Gran Hotel Stella Maris, bairro Stella Maris, Salvador-BA

Entrada: Gratuita