CRIME

Foragido da Justiça é preso transportando 5 cães em situação de maus tratos na Bahia

Um homem foragido da Justiça foi preso no sábado (3), na BR-101, altura de Santo Antônio de Jesus, quando transportava cinco cachorros com indícios de maus tratos. O carro, um Sandero com placa de Salvador, foi parado durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).