SEGURANÇA

Foragido por receptação é preso com ajuda de reconhecimento facial no São João de Jequié

Equipes da PM contiveram o homem após alerta do sistema

Um homem que tinha mandado de prisão por receptação foi preso na noite da sexta-feira (21), quando entrava no espaço da festa de São João de Jequié, na Bahia. Ele foi identificado com ajuda do sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP), que foi instalado nos portais de abordagem da festa.