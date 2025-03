EMBASA

Fornecimento de água começa a ser retomado em parte dos bairros afetados por manutenção; veja quais

Locais mais altos ou distantes na rede podem ter o fornecimento normalizado em até 72 horas

O abastecimento de água em bairros de Salvador começou a ser retomado gradativamente no final de tarde desta quinta-feira (6) em bairros da capital baiana (veja lista abaixo), após a conclusão do serviço emergencial em um dos reservatórios do Parque da Bolandeira. Durante a interrupção, equipes da Embasa reforçaram a estrutura de um dos reservatórios para garantir a segurança e eficiência do sistema.>