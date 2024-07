FIAÇÃO

Fornecimento de energia é retomado na Estrada das Barreiras após incêndio de ônibus

Crédito: Márcio Coelho/ Sindicato do Rodoviários de Salvador

O serviço de energia foi normalizado na Estrada das Barreiras, em Salvador, na tarde desta terça-feira (2), após o incêndio de um ônibus causar tumulto na região . A fiação do bairro foi danificada durante a queima do coletivo e precisou ser reparada por uma equipe da Coelba.

O veículo incendiado também já foi retirado do local e a pista está livre. O ônibus atendia a linha 1107 - Terminal Acesso Norte x Tancredo Neves quando foi queimado, por volta de 12h, em meio a um protesto pela morte de um jovem de 17 anos. Ele foi morto durante uma operação policial no último domingo (30).

O atendimento do transporte público também foi suspenso na região. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Mobilidade e Sindicato dos Rodoviários para confirmar a situação no bairro, mas não recebeu retorno até a última atualização da matéria.