SALVADOR

Ônibus é incendiado na Estrada das Barreiras

Um ônibus foi incendiado na tarde desta terça-feira (2), no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. A ocorrência foi registrada por volta das 12h. O atendimento do transporte público foi suspenso na região.

O ônibus foi incendiado por populares como forma de protesto pela morte de um adolescente no bairro durante uma operação policial no último domingo (30).

Segundo o Sindicato do Rodoviários de Salvador, os manifestantes obrigaram o motorista do coletivo a atravessar o carro na via, mandaram os passageiros descer e atearam fogo no veículo. No momento, havia cerca de 30 passageiros no ônibus.