Forte chuva deixa ruas de Brumado alagadas e parte da cidade sem energia

Uma temporal atingiu a cidade de Brumado, no centro sul do estado, nesta quinta-feira (31). Por conta do volume de chuva, dezenas de ruas ficaram alagadas, veículos estão sendo arrastados pela água e rajadas de ventos já provocaram a queda de energia, muros e árvores em alguns bairros da cidade.

Chuva alaga Brumado. Crédito: Reprodução/Redes sociais

Segundo moradores, a forte chuva começou no final da tarde e durou mais de uma hora. Foi o necessário para alagar as principais vias da cidade. Raios e trovões também estão assustando os moradores. Segundo o Agora Sudoeste, a situação é crítica nas áreas mais baixas da cidade, onde há mais trechos alagados.

Em vídeos que circula nas redes sociais é possível ver a altura, acima dos pneus dos carros, e a força da água em uma rua do município. Nas imagens, um carro é arrastado até bater em outro que também estava estacionado. Não foi confirmado se haviam pessoas dentro dos veículos. Moradores também filmaram a água invadido as casas.

Em nota, a Neoenergia Coelba informou que "mantém equipes atuando para restabelecer o fornecimento de energia em parte do município de Brumado, que foi afetado pelos fortes ventos e chuvas, associados à descargas atmosféricas na noite desta quinta. Os profissionais seguirão mobilizados até a conclusão do serviço e normalização de todos os consumidores."

Brumado é uma das cidades que estavam listadas no alerta feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na terça-feira (29), para chuvas acumuladas com risco de perigo potencial para alguns municípios do Centro Sul, Vale São-Franciscano e Extremo Oeste baiano.

A previsão já indicava uma precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h), com ameaças de corte de energia elétrica, queda de galhos e alagamentos.

Em junho, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu a situação de emergência devido à estiagem em Brumado.

Cuidados e segurança

A distribuidora de energia reforça que, em caso de ocorrências relacionadas à rede elétrica, os clientes têm disponíveis os seguintes canais: o envio gratuito de torpedos SMS para o número 28116, informando apenas o número da conta-contrato da unidade consumidora; o WhatsApp, através do (71) 3370-6350; a central gratuita de teleatendimento 116; a agência virtual, na página de serviços do site www.neoenergiacoelba.com.br, o aplicativo Neoenergia Coelba disponível para Android e IOS.

DICAS DE SEGURANÇA

- Caso encontre um fio caído, jamais se aproxime, e ligue imediatamente para a Neoenergia Coelba pela central gratuita 116.

- Não retire vegetações e/ou objetos que estejam próximos ou sobre a rede elétrica;

- Não ligue equipamentos elétricos se você estiver molhado ou descalço;

- Desconecte das tomadas os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo usados;

- Evite o contato caso as paredes da casa/edificação estejam úmidas e não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas em paredes úmidas, elas são potenciais fontes de choques e mau funcionamento de equipamentos;

- Evite ficar em áreas descampadas (abertas) como campos de futebol, piscina, lagos, lagoas, praias, árvores, postes, mastros e locais elevados. Recomenda-se ficar dentro de casa ou em local abrigado durante a chuva;

- Procure não ficar sob as árvores e/ou estruturas metálicas durante temporais com raios e, em casa, evite o contato com objetos com estrutura metálica como fogão ou canos, sobretudo se a casa estiver em campo aberto;

- Não realize serviços em locais onde o risco de exposição aos raios seja maior, a exemplo de instalação ou manutenção de antenas de TV;